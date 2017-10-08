طائرة بلا طيار تقضي على 5 من مسلحي "القاعدة" في اليمن

لقي 5 عناصر من تنظيم "القاعدة" في اليمن، اليوم الأحد، مصرعهم إثر غارة نفذتها طائرة بدون طيار، في مديرية رغوان التابعة لمحافظة مأرب.

وبحسب مصادر محلية، فإن "طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مأرب".وقد أسفرت الغارة عن احتراق السيارة، وتفحم 5 جثث لمسلحين كانوا على متنها، فيما لاتزال المنطقة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات بدون طيارواستغل تنظيم "القاعدة" الحرب بين الحكومة اليمنية الشرعية، التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من معسكر الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لتعزيز نفوذه في مناطق عديدة في شرق اليمن وجنوبه.