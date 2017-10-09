سبعة مرشحين يتنافسون علر رئاسة اليونيسكو بداية من اليوم

تنطلق انتخابات مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اليوم، وسط منافسة شديدة بين مرشحي سبعة دول، من بينهم مصرية، لبنانية وقطري.

سيجرى التصويت بالترتيب الأبجدي للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري على خمس جولات كحد أقصى خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري وذلك حال لم يحصد أي مرشح أغلبية مطلقة في الجولات الأربع الأولى وهو ما يشكل 30 صوتا على الأقل من أصوات الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة. ويفتح نظام التصويت السري الطريق أمام الترتيبات غير المعلنة والمواءماتي وهو ما قد يدفع بعض الدول لتغيير مواقفها سرا حال تعرضها لضغوط أو لتحقيق مصالح دون أن تشعر بالحرج. ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام لمنظمة «يونسكو»؛ خلال دورته ال 39 في 10 نوفمبر المقبل بمشاركة كامل عضوية المنظمة البالغة 195 عضو أي على اختيار المجلس التنفيذي حتى يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في 15 نوفمبر خلفا لبوكوفا التي شغلت هذا المنصب لولايتين، كل منهما مدتها أربع سنوات وكانت أول سيدة تقود المنظمة. ,وبالرغم من احتدام المنافسة بين مرشحي ثلاث دول بحسب المراقبين (مصر، فرنسا والصين) إلا أن باقي المرشحين (أذربيجاني، فيتنامي، لبناني وقطري) لديهم أيضا فرصهم في ظل ما قد يحدث من انسحابات خلال جولات التصويت.