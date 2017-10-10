مفاوضات "فتح" و"حماس" تنطلق في القاهرة

انطلقت في القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بين وفدين من حركتي "فتح" و"حماس" بهدف ترتيبات المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأعلن رئيس وفد "فتح" عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أن النقطة الأساسية الأولى على جدول الأعمال هي تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، وفي هذا الصدد سيجري أثناء الجلسة استعراض وتقييم ما تم تحقيقه خلال الأسبوع المنصرم.

وذكر الأحمد أن الجلسة سوف تستعرض أيضا بنود اتفاق المصالحة الموقعة في عام 2011 والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة على الاتفاق بعد عشرين يوما، لتشرع هذه الفصائل ضمن الاجتماع القادم باتخاذ خطوات عملية لتطبيق كل بنوده.