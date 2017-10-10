إسبانيا تهدد بإغلاق الحدود البرية مع المغرب

كشفت سلطات مدينة مليلية أن عدد القاصرين المغاربة، الذين دخلوا المدينة بلغ خلال شهر سبتمبر لوحده 260 طفلا، وهو الرقم الذي أغضب مسؤولي مدريد، مهددين بإغلاق الحدود البرية مع المغرب.

وذكرت يومية "المساء" المغربية في عددها الصادر الثلاثاء 10 أكتوبر، أن سلطات مليلية تواصلت مع مدريد من أجل اتخاذ خطوات تراها ضرورية لوضع حد لتدفق القاصرين على المدينة، لا سيما أن تقارير حقوقية دولية دانت كلا من المغرب وإسبانيا في وقت سابق حول الموضوع.

وهددت مدريد بإغلاق حدودها البرية مع المغرب في معبر بني أنصار، إذ قال حاكم المدينة، خوسيه إمبرودا، خلال اجتماع للحكومة المحلية لمناقشة وضع القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، إنه تحدث مطولا إلى السفير بالرباط قبل أسبوعين، وأكد له أن الوضع أصبح لا يطاق.