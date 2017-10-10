تعرض النائب العام التركي لمحاولة اغتيال

تعرض النائب العام التركي قدير كوجوك أونار، اليوم الثلاثاء، لمحاولة اغتيال في محافظة أنطاليا، حسبما أفادت جريدة "زمان" التركية.

وأطلق شرطي يعمل في مديرية أمن بلدة كولركوتالي بمحافظة أنطاليا النار على النائب العام التركي في مكتب النائب العام للمحافظة.

وذكرت وكالة "دوغان" التركية أن أونار أصيب بجروح خطيرة جراء الاعتداء، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لإسعافه بسبب خطورة حالته.

بدوره أكد رمضان سولماز، النائب العام بمحافظة أنطاليا، في تصريح صحفي مقتضب، أن مرتكب الحادث شرطي يعمل في البلدة يدعى تورغوت أفجي. ولم تعرف حتى الآن دوافعه.