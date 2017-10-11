التوقيع على عدة اتفاقات شراكة بين الجزائر وروسيا

توجت زيارة رئيس الوزير الاول الروسي, دميتري ميدفيديف, إلى الجزائر بالتوقيع على خمس اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين وكانت مناسبة لتعزيز علاقات التعاون "الواعدة" بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة التي دامت يومين, حظي السيد ميدفيديف باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, حيث صرح المسؤول الروسي عقب هذا الاستقبال, أن العلاقات الثنائية "الواعدة" تشهد "تطورا ملحوظا", مبرزا في ذات الصدد "تطابق وجهات النظر" بين البلدين حول العديد من القضايا الدولية.

وخلال هذه الزيارة, تم التوقيع على خمس اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم, تخص أساسا بقطاعات العدالة والصحة والتكوين المهني والمحروقات والطاقة النووية المدنية.

ويتعلق الاتفاق الاول بالتعاون والمساعدة القضائية بين البلدين, لا سيما في المجال الجزائي إلى جانب التوقيع على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصحة, إلى جانب التوقيع أيضا على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى أيضا على مذكرة تفاهم بين مجموعة سوناطراك والشركة الروسية ترونسنافت تخص التعاون لاسيما في مجال القنوات ونقل المحروقات وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية المدنية,فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصيدلة.

وفي ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الروسي, أكد الوزير الاول, أحمد أويحيى, على لأهمية التي تكتسيها زيارة الوزير الأول الروسي الى الجزائر, حيث وصفها ب"الهامة" لكونها ستفتح "آفاقا واعدة" في العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت "انطلاقة جديدة" منذ 2001, تاريخ التوقيع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على بيان الشراكة بين البلدين.

وذكر في نفس الباب بأن زيارة الوزير الاول الروسي تأتي بعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الثامنة, مبرزا أن "الأرضية كانت معبدة واللقاءات الثنائية جد ناجحة بالنظر الى عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها", مشيرا الى أن تنويع التعاون الاقتصادي الذي ستعرفه العلاقات بين الجزائر وروسيا سيسمح بخلق مناصب شغل وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد.