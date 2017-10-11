الأمم المتحدة: ميانمار تشن حملة ممنهجة لطرد الروهينغا

أعلنت الأمم المتحدة أن الاعتداءات من قبل جيش ميانمار والتي تعرض لها مسلمو الروهينغا المقيمون في ولاية راخين كانت حملة ممنهجة تهدف إلى طرد هذه الفئة من البلاد.

وأشار تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة العالمية، الأمير زيد بن رعد الحسين إلى أن المعلومات الموثقة تؤكد أن تدمير قرى للروهينغا وغيرها من المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بعد هجمات 25 أوت نفذت بالتخطيط المسبق وفي كثير من الأحوال بالتنسيق مع البوذيين المسلحين المحليين.

وذكر التقرير أن التدمير الممنهج لمنازل الروهينغا يستدعي شكوكا في ادعاءات سلطات ميانمار بأن ذلك مجرد أضرار ترافق حملة أمنية شنت ردا على هجمات مسلحي "جيش إنقاذ الروهينغا".

وشدد التقرير على أن هذه الحملة الممنهجة لم تقصد طرد الروهينغا من ميانمار فقط، بل ومنعهم من العودة إلى ديارهم.