المصادقة على بناء المستوطنات تضاعف 4 مرات

كشفت صحيفة (إسرائيل اليوم) نقلا عن مسئول إسرائيلى اليوم الأربعاء، أن المصادقة على البناء الاستيطانى لهذا العام تضاعفت أربع مرات قياسا بالأعوام السابقة.

وقال المسئول الإسرائيلى، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعمل بوعى وتصميم من أجل الاستيطان ولا يوجد من يتفوق عليه فى ذلك .. مشيرا إلى 12 ألف وحدة سكنية استيطانية ستصادق عليها الحكومة حتى نهاية 2017.

وأوضح أنه بحسب جدول أعمال المجلس الأعلى التخطيط والبناء الاستيطانى، فقد صودق على بناء 3736 وحدة سكنية فى مراحل مختلفة من التخطيط والبناء تشمل المصادقة على المراحل النهائية لـ1200 وحدة سكنية والباقى لاتزال فى مراحل مختلفة من التخطيط.

وقال : "إن الشقق السكنية التى صودق عليها تقع فى كافة أنحاء الضفة الغربية ومن ضمنها الخليل وبيت إيل، وهى مواقع لم تتم المصادقة على البناء فيها منذ سنوات طويلة"..على حد قوله.

وجاءت هذه التصريحات ردا على انتقادات المستوطنين وخاصة رئيس المجلس الإقليمى (شومرون) يوسى دغان الذى ادعى أن التصريحات بشأن بناء 3600 وحدة سكنية تنتهى إلى بناء 700 وحدة سكنية لنحو نصف مليون مستوطن.