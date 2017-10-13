بعد أمريكا.. الاحتلال الاسرائيلي يعلن انسحابه من "اليونسكو"

أعلنت إسرائيل، مساء أمس الخميس، أنها ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، مشيدة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في بيان إن "رئيس الوزراء أعطى توجيهاته لوزارة الخارجية بتحضير انسحاب إسرائيل من المنظمة.

وأعلنت واشنطن، الخميس، انسحابها من منظمة اليونسكو بعد انتقادات متكررة للقرارات الصادرة عن الوكالة الثقافية الدولية، التي تعتبرها واشنطن مناهضة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الولايات المتحدة انسحبت بصفة رسمية من منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة.