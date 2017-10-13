34 قتيل في فيضنات فيتنام

بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة شمال ووسط فيتنام 54 قتيلا، في واحدة من أسوأ الكوارث المناخية التي تضرب فيتنام في سنوات.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 39 مفقودا في أعقاب انهمار أمطار غزيرة على العديد من المحافظات هذا الأسبوع، ويحذر خبراء الأرصاد من عاصفة كبيرة متجهة نحو البلاد.

وأدت كارثة هذا الأسبوع إلى تدمير آلاف الممتلكات وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ومنها على مقربة من هانوي حيث انهار جسم السد وأغرق المناطق المجاورة.

وتكبدت محافظة هوان بينه (شمال) خسائر فادحة، تبعتها محافطة ثانه هوا (وسط) بحسب سلطات إدارة الكوارث.

وتم نشر آلاف العناصر من الشرطة والجنود للمساعدة في جهود الإنقاذ، وتدعيم السدود وتوزيع وجبات الطعام.