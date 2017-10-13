كلمة "الله" على ملابس الفايكينغ تثير التساؤلات!

أثار اكتشاف هام في ملابس وُجدت ضمن قبور الفايكينغ على مدى 100 عام، جدلا واسعا بعد العثور على أدلة تلقي الضوء على إمكانية وجود اتصال بين قبائل الشمال والإسلام القديم.

واكتشف الباحثون في جامعة أوبسالا بالسويد، وجود ملابس مطرزة بخيوط من الحرير والفضة تشكل كلمة "الله"، وذلك في قبور تعود للقرنين التاسع والعاشر، حيث كانت تشكل الزي التقليدي لمراسم الدفن.

وتم تفسير وجود مجموعة من القطع الأثرية الإسلامية في مواقع الفايكينغ، كدليل على عمليات النهب وكذلك التجارة في تلك الحقبة، ولكن يمكن أن يشير الاكتشاف الجديد إلى احتمال وجود روابط أعمق بين الثقافتين.

وكان الباحثون يفحصون بقايا أزياء الدفن التقليدية الموجودة في قبور الفايكينغ، عندما اكتشفوا وجود بعض الأحرف الكوفية المنسوجة، بدلا من أنماط الفايكينغ التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحروف الكوفية كانت موجودة خلال عصر الفايكينغ، في الفسيفساء على آثار القبور والأضرحة، في آسيا الوسطى.

وعُثر على نقوش تشكل كلمتي "الله" و"علي"، في الملابس التقليدية التي وُجدت في قبور الفايكينغ، ضمن مواقع مثل بيركا ومنطقة غاملا أوبسالا في السويد.