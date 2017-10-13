انتخابات اليونيسكو...مصر تعلن دعمها للمرشح الفرنسي أمام الفطري !

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لروسيا اليوم، إن مصر تدعم المرشحة الفرنسية لمنصب مدير عام اليونسكو، أودريه أزولاي، خلال جولتها الأخيرة ضد المرشح القطري.

وقد خسرت المرشحة المصرية الحقوقية، مشيرة الخطيب، اليوم الجمعة، في الجولة الانتخابية الخامسة والأخيرة أمام منافستها الفرنسية، أودريه أزولاي، وحصلت الأخيرة على 31 صوتا مقابل 25 للخطيب.

وستجري اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونسكو اليوم الدورة الأخيرة والحاسمة بين المرشحة الفرنسية، والمرشح القطري وهو الدبلوماسي ووزير الثقافة السابق، حمد بن عبد العزيز الكواري.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر "تويتر":"خاضت مصر معركة انتخابات اليونسكو بكل شرف ومهنية وجدية...مبروك للمرشحة الفرنسية وكل تمنياتنا لها بالنجاح والفوز بالمنصب".