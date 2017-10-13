قوات الاحتلال تقمع مسيرات ضد الاستيطان في نابلس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (14 عاما) لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة على أراضي القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي، في تصريح اليوم، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين عقب انطلاق المسيرة مباشرة مطلقين الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما استخدموا طائرة موجهة عن بعد لالتقاط صور وتوجيه الجنود بهدف اعتقال الشبان"، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

أضاف شتيوي، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلي المواطنين حكم خلدون وزهدى اشتيوي، واعتلوا سطحيهما وحولوهما إلى نقاط مراقبة والتقاط صور وفيديوهات للشبان المشاركين في المسيرة.

يشار إلى أن كفر قدوم هي قرية فلسطينية تتبع محافظة نابلس، وتقع على بعد 16 كم غرب المدينة باتجاه مدينة قلقيلية.