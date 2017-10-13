تفكيك خلية ارهابية في تونس

تمكنت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطنى بوزارة الداخلية التونسية، من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 4 عناصر يعقدون لقاءات سرية ومشبوهة ويستقطبون الشباب لتبنى الفكر التكفيرى بولاية "بن عروس" شمالى تونس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها اليوم، إنه بتفتيش منازل عناصر الخلية التكفيرية تم العثور على مجموعة من الكتب والمطويات ذات المنحى التكفيرى إضافة إلى أجهزة اتصال، مشيرة إلى أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم بتهمة "الاشتباه فى الانضمام إلى تنظيم إرهابى".