8 آلاف سورى محاصرين بالرقة

أعرب اندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء سلامة السكان المدنيين فى مدينة الرقة السورية، وذلك فى ظل وجود ما يقدر بحوالى 8 آلاف شخص محاصر بسبب القتال المستمر.

وقال ماهيسيتش، فى تصريح صحفى، إن من تمكنوا من الفرار من المدينة يتحدثون عن تدهور الأوضاع داخل المدينة ويؤكدون ندرة الغذاء والماء والدواء والكهرباء وجدد المتحدث دعوة المفوضية بأن يسمح للمدنيين المحاصرين بالمرور الامن للوصول إلى السلامة والمأوى والحماية، وأشار إلى أن هؤلاء المدنيين يواجهون خيار البقاء فى المدينة التى يجتاحها الصراع أو المخاطرة بالهرب والتعرض للقتل.

وقال المتحدث، إن حوالى 270 ألف شخص فروا من منازلهم فى محافظة الرقة منذ أبريل الماضى، ومعظمهم وبما يصل إلى 209 ألفا، لازالوا مشردين داخل المحافظة فى حين وجد ما يصل إلى 40 ألف نازح مأوى فى حلب و13 ألفًا فى إدلب و6600 فى دير الزور و1400 فى حماة.