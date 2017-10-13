"الأرندي" يشارك بـ 48 قائمة ولائية و1521 بلدية

أشرف، أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة، على لقاء أمناء المكاتب الولائية بحضور أعضاء المكتب الوطني للحزب، وقد أفضت دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة، للأسف الى رفض 549 ترشح بما فيهم 51 مترشح أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة.

وعليه، سيشارك التجمع الوطني الديمقراطي ب 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية.

وقد سمح هذا اللقاء لقياديي الحزب على المستوى الوطني والمحلي بضبط الاجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية للتجمع التي ستنطلق يوم 23 نوفمبر المقبل