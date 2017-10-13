إخلاء مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل

أفادت سكرتارية مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه تم إخلاء مبنى المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية، وذكرت الأنباء أن السبب المفترض هو خلل في عمل نظام التهوية في بعض القاعات.

وجاء في بيان صدر عن السكرتارية"لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن، قررنا إخلاء الموظفين من المبنى "أوروبا" ببناية جوستوس ليبسيوس في بروكسل.

وقال ممثل مصلحة الإطفاء في بروكسل بيير مايس إن عدد المصابين بلغ 15-20 شخصا وكلهم تسمموا ببخار سام.

وذكرت قناة RTL أن الفرق الطبية ومجموعات الإطفاء تعمل في مكان الحادث، وأشارت إلى أن الحادث لن يؤثر على عقد اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيعقد في 19-20 أكتوبر الجاري.