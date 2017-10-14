تبادل إطلاق النار بين مسلحين والشرطة في مدينة فاس المغربية

تمكنت الشرطة المغربية اليوم السبت من تفكيك خلية إرهابية من 11 موزعين بعدة مدن

وأفادت مصادر إعلامية مغربية، أن عناصر مكافحة الإرهاب داهمت صبيحة اليوم شقة بمدينة فاس، وجرى تبادل ناري دون تسجيل إصابات

وبالتزامن مع اعتقال عناصر تنتمي لنفس الخلية بمدن بينها الدار البيضاء وخريبكة وبني ملال، تم حجز ثلاثة مسدسات وبندقيتي صيد.

بالإضافة إلى العديد من الأسلحة البيضاء، بينها سيوف، علاوة على وسائل متعلقة بالأحزمة الناسفة والغازات، وأجهزة راديون محمولة ومبالغ مالية.