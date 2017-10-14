حفتر: نقترب من إتمام السيطرة على كامل ليبيا

أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، سيطرة قوات الجيش على معظم الأراضي الليبية، مؤكدا أنه لم يتبق سوى مساحات قليلة خارجة عن سيطرة الجيش، لا تتعدى مساحتها الـ30 ألف كم مربع.

وفي حديث جمعه بحشد من الضباط والجنود في مدينة بنغازي، قال حفتر نقلا عن روسيا اليوم "تبلغ مساحة ليبيا مليون و760 ألف كم، والجيش يسيطر الآن على مليون و730 ألف كم ولم يتبق إلا القليل".

وكشف عن أن الجيش قد سيطر على المنطقة الواقعة غرب طرابلس الممتدة من زوارة على الحدود مع تونس، وحتى مدينة الزاوية الواقعة على 30 كم غرب العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه "خلال الأيام القليلة القادمة ستتم السيطرة على الزاوية أيضا".

وأضاف: "منذ مدة ونحن على تواصل مع ضباط وجنود في المنطقة الغربية لضمهم إلى الجيش، وقد انضموا وانتفضوا خلال الأيام الماضية، وحرروا مناطقهم من زوارة وحتى الزاوية"، مشيرا إلى أن "وحدة الجيش الليبي تكونت في ميدان الحرب من جميع أبناء ليبيا الذين شاركوا في الحرب".