الأردن يرفض إعادة فتح السفارة الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، أن عمان تصر على عدم فتح السفارة الإسرائيلية لديها بعد مرور 3 أشهر على إغلاقها جراء مقتل أردنيين اثنين بيد حارس في السفارة.

وتشير الصحيفة إلى أن المملكة ثابتة على موقفها القاضي بـ"عدم السماح لطاقم السفارة بالعودة إلى عمان قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة بتقديم قاتل الأردنيين إلى المحكمة وتعاون إسرائيل في هذا المجال"، على الرغم من مطالبة إسرائيل المتكررة بإعادة فتح سفارتها في عمان وعودة سفيرتها عينات شلاين على رأس بعثتها الدبلوماسية وممارسة السفارة عملها بشكل طبيعي.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد سلّمت الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة في عمان، مطالبة إسرائيل بمحاكمة القاتل "طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".