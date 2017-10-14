عناصر داعش الأجانب ممنوعون من الخروج من الرقة

أكد التحالف الدولى فى تصريح مقتضب ، اليوم السبت ، أن الجهاديون الأجانب المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى ممنوعين من الخروج من مدينة الرقة السورية .

وقال متحدث باسم التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فى تصريح سابق ، اليوم السبت، إن نحو 100 مقاتل من التنظيم استسلموا فى الرقة السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم إخراجهم من المدينة.

لكن الكولونيل رايان ديلون قال فى بيان عبر البريد الإلكترونى "ما زلنا نتوقع قتالا صعبا فى الأيام القادمة ولن نحدد توقيتا للموعد الذى نظن أن إلحاق الهزيمة التامة لتنظيم داعش سيحدث فى الرقة".

من جانبه قال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "خرج كافة المقاتلين السوريين فى تنظيم داعش من مدينة الرقة خلال الايام الخمسة الماضية"، مشيرا الى ان عددهم نحو مئتين، وقد "خرجوا مع عائلاهم" الى جهات غير محددة. لكن مسؤولا محليا فى الرقة قال ان مقاتلين من التنظيم المتطرف استسلموا الى قوات سوريا الديموقراطية من دون ان يحدد عددهم