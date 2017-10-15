الملك سلمان يتصل بترامب ويؤيد استراتيجيته الجديدة تجاه إيران

أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية "الحازمة" التي أعلن عنها تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم.

وأشاد الملك بالدور القيادي للإدارة الأمريكية الجديدة والتي تدرك حجم تلك التحديات والتهديدات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد سلمان ضرورة تضافر الجهود و"اتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران".

وبحسب الوكالة الرسمية فإن خلال الاتصال جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.