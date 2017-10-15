لقاء بين رئيسي العراق وكردستان بعد تمديد مهلة نفتها بغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إعطاء مهلة لانسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية تعمل وفق رؤية وطنية مستندة إلى الدستور

وأكد المكتب الإعلامي أن القوات العراقية تعيد انتشارها في كركوك والمناطق التي كانت تتواجد فيها قبل العاشر من حزيران 2014، وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في مقابلة تلفزيونية "لا يوجد أي شيء يؤكد أننا أعطينا مهلة وهذه أحاديث تطلق من قبل قيادات في البيشمركة"، وأضاف الحديثي أن "القوات العراقية الاتحادية يجب أن تعيد انتشارها، وهي تفعل ذلك في هذا الوقت بمحافظة كركوك والمناطق التي كانت تتواجد فيها قبل 10 حزيران 2014، أي قبل سيطرة داعش على هذه المناطق"، وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور نفى الجمعة، أن تكون الحكومة الاتحادية أمهلت قواته 48 ساعة للخروج من محافظة كركوك