اطباء بلا حدود: 6700 من الروهينغا قتلوا خلال شهرا واحدا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، أن 6700 من أفراد الروهينجا على الأقل بينهم 730 طفلا تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، قتلوا خلال الشهر الأول من الحملة العسكرية في غرب بورما بين 25 أغسطس و25 سبتمبر الماضيين. وقالت المنظمة في بيان لها، إن “6700 من أفراد الروهنيجا وفق أكثر التقديرات تحفظا قتلوا بما في ذلك 730 طفلا تقل أعمارهم عن الخمس سنوات عدد الوفيات يساء تقديره على ما يبدو”. وأوضحت أنها “تحدثت إلى لاجئين في بنجلادش التي فر إليها أكثر من 640 ألفا من الروهينجا منذ نهاية أغسطس هربا مما تعتبره الأمم المتحدة حملة تطهير عرقي”.