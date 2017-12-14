تونس: وفاة شخصين بفيروس أنفلونزا الخنازير

توفي شخصان في تونس بعد إصابتهما بفيروس "إتش1 ، إن1" أو ما يعرف بأنفلونزا الخنازير وفق ما أعلنه مصدر طبي، أمس الأربعاء.

وأوضحت المديرة العامة للصحة بتونس, نبيهة البورصالي، أنه "منذ انطلاق موجة البرد تم تسجيل حالتا وفاة لحد الآن وهما امرأة حامل وشيخ " ،مبرزة أن هذا الفيروس يعود كل سنتين ويتميز بسرعة انتقاله من شخص لآخر. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المديرة، أن لهذا الفيروس انعكاسات خطيرة بالنسبة لكبار السن والنساء الحوامل على وجه الخصوص، نظرا لضعف المناعة لديهم، ويمكن أن يؤدي بالمريض إلى مرحلة الالتهاب الرئوي الشامل. وذكرت بأن وزارة الصحة التونسية حرصت على توفير 300 ألف لقاح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير لفائدة الراغبين في التلقيح، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير الكميات اللازمة من هذا التلقيح في حال نفاده.