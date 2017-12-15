السعودية..أمريكا وسيطا نزيها في مفاوضات السلام !

دافع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الولايات المتحدة واعتبرها وسيطا نزيها في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نظرا لكونها القوة العظمى في العالم ولعلاقاتها القوية مع طرفي الصراع، بحسب تعبيره

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجبير لصحيفة لوموند الفرنسية بالتزامن مع عقد القمة الإسلامية الأربعاء في إسطنبول لرفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.وقال الجبير إن واشنطن بصفتها القوة العظمى وبحكم علاقاتها القوية مع إسرائيل والدول العربية يمكنها أن تقوم بالدور الأهم لتحقيق تقدم في عملية السلام.ولفت إلى أنه بإمكان الاتحاد .الأوروبي والأمم المتحدة الاضطلاع بدور كبير في عملية السلام، "لكن هذا الدور يظل غير حاسم"