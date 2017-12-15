المغرب توكل محاميين فرنسيين لمقاضاة مساهل

تعتزم الخطوط الملكية المغربية إيداع شكوى أمام القضاء الفرنسي، ضد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، بتهمة "الإساءة" للمملكة، حيث من المقرر تقديم الشكوى في 20 جانفي المقبل

ونقلت مجلة "جون أفريك"، أمس الخميس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن اللمسات الأخيرة لرفع الدعوى القضائية ضد وزير الخارجية الجزائري قد استكملت حيث جرى توكيل محاميين فرنسيين مختصين في قانون الصحافة، إضافة إلى محام مغربي وصفته جون أفريك بـ "المقرب من القصر الملكي"

وكان الوزير عبد القادر مساهل اتهم بنوكا مغربية بـ"بتبييض أموال الحشيش"، مؤكدا أن شركة الخطوط الجوية الملكية لا تنقل المسافرين فقط عبر رحلاتها إلى دول إفريقية، في إشارة منه إلى تورطها في نقل المخدرات أيضا