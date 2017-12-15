الصين تدعو لتجنب حرب في شبه الجزيرة الكورية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الخميس إلى عدم السماح باندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية قائلا إن أي نزاع ينبغي حله من خلال المحادثات بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر الانزلاق إلى صراع

ووجه شي حديثه إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الذي يزور الصين بعد أيام من عرض وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بدء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

لكن البيت الأبيض قال يوم الأربعاء إنه لا يمكن البدء في مفاوضات مع كوريا الشمالية إلا إذا حسنت أسلوبها. وامتنع البيت الأبيض عن قول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، الذي يتخذ موقفا خطابيا متشددا تجاه كوريا الشمالية، وافق على عرض تيلرسون