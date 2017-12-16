زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات، مساء الجمعة، العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومدنا أخرى في جزيرة جاوة، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل ووقوع أضرار مادية.

وأوضح المعهد الأميركي للزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 91 كلم وضرب مناطق في شرق وجنوب شرق مدينة سيباتوغا الساحلية.ولم تسجل أي إشارات لموجات تسونامي على الفور، لكن السلطات أصدرت تحذيرا من موجات تسونامي لأجزاء من ساحل جاوة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من حدة الكوارث، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وتضررت عدة منازل وجرى إخلاء مستشفى.وأضاف أنه تم الشعور بالهزات القوية لمدة 20 ثانية في جاكرتا وفي مدن وقرى في غرب ووسط جاوة.