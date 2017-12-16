قتلى ومفقودين جراء عاصفة في الفلبين

ذكر مسؤولو الإغاثة من الكوارث أن العاصفة الاستوائية "كاي تاك" ضربت الفلبين اليوم السبت، مخلفة ثلاثة قتلى جراء السيول والانهيارات الأرضية.

وقالت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث إن ستة أشخاص أيضا فقدوا في السيول في محافظتي ليت وسامار الشرقية، وهما الأكثر تضررا جراء العاصفة.

واثنان من الضحايا، بينهما طفل (عامان)، غرقا في الفيضانات السريعة، بينما جاءت حالة الوفاة الثالثة جراء انهيار أرضي في بلدة بيليران في ليت، بحسب الوكالة.

وكانت العاصفة "كاي تاك" محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وقالت وكالة الإغاثة من الكوارث إن أكثر من 150 ألف شخص تضرروا جراء العاصفة، بينهم نحو 40 ألفا اضطروا إلى الفرار من منازلهم.

وتقطعت السبل بأكثر من 11 ألفا في الموانئ، بعدما علق خفر السواحل خدمات العبارات، وإلغاء عشر رحلات محلية على الأقل.

وفي تصريح متلفز، قال مسؤول في محافظة سامار الشرقية إن "حوالي نصف القرى غمرت بالمياه".