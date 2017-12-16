أردوغان...إسرائيل تمارس الإرهاب مثل التنظيمات الإرهابية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت عن وجود محاولات لإعادة تشكيل العالم الإسلامي من خلال استغلال نزاع المسلمين فيما بينهم.

وشدد الرئيس التركي في كلمة ألقاه اليوم السبت أثناء فعالية احتفالية لمنح جوائز للمتفوقين في مجال بحوث الحديث والسيرة النبوية أقيمت في إسطنبول، على أن "التنظيمات الإرهابية ودولا تمارس إرهاب الدولة مثل إسرائيل"، تحاول استغلال الصراعات بين المسلمين، "تماما مثلما حدث قبل قرن من الزمن".

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية السنة النبوية، قائلا إنه بقدر قوة ومتانة علاقة المسلمين بها تكون علاقتهم بدينهم قوية ومتينة، وأضاف أن أي محاولة لتجاهل هذه العلاقة أو قطعها عمل غير إسلامي.