هكذا تنظر السلطة الفلسطينية لحائظ البراق

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، يوم السبت، أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967.

وجاءت تصريحات أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، قال فيها إن الولايات المتحدة ترى حائط البراق يعتبر جزءا من إسرائيل.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على أن الموقف الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأمريكية الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل.

وأضاف أن استمرار هذه السياسة الأمريكية، سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأمريكية إليها، أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك أمر مرفوض وغير مقبول ومدان.