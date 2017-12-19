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900 مادة ممنوعة من الاستيراد في 2018

  19 ديسمبر 2017 - 13:57   قرئ 98 مرة   0 تعليق   الدولي
900 مادة ممنوعة من الاستيراد في 2018

أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، هذا الثلاثاء،  منع استيراد نحو 900 مادة، ابتداءً من شهر جانفي المقبل

وأوضح الوزير أن من ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد  الفواكه بأنواعها  ماعدا  الموز، والخضر بأنواعها والثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم  البقر، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة، والإسمنت  ومواد أخرى

و ذكر بن مرادي  أنه سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد وفرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوجا مستوردا. وتشمل  هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب. وطمأن الوزير بأن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، مؤكدا أن كل هذه التدابير بغرض حماية المنتجات المحلية

 

 

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