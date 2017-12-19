الرياض تصدر أول تأشيرة سياحية الكترونية في 2018

صرح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن المملكة ستبدأ بإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من 2018.

وخلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، قال: "كل الموافقات الحكومية تمت، ونحن فقط الآن نعد اللوائح المنظمة، من يحصل على التأشيرة، وكيف يحصل عليها".

وأضاف الأمير سلطان، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أن "التأشيرات السياحية ستبدأ في الربع الأول من 2018 وستكون إلكترونية وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية".

وكانت السلطات السعودية أعلنت، في نهاية أكتوبر، أنها ستباشر "قريبا" بإصدار تأشيرات سياحية، وسط سعي المملكة للمحافظة على جذب الزوار الأجانب، في محاولة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.