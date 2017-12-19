تل أبيب تفتتح كنيسا جديدا تحت المسجد الأقصى

قامت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي بفتح كنيس جديد في أنفاق حائط البراق بالقدس، ووضعت داخله، كل ما تزعم وتعتقد أنه يثبت ملكيتها للمدينة وحائط البراق.

وأفادت مصادر عبرية، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية، افتتحت كنيسا يهوديا جديدا في أنفاق حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن تل أبيب تعمدت افتتاح الكنيس وسط معالم تاريخية تعود لعصور إسلامية بزعم أنها تعود لليهود، واضعة في الكنيس كل ما يمكن أن يثبت ملكيتها لمدينة القدس وحائط البراق، في إطار مخططاتها لسرقة التاريخ والإرث الحضاري الإسلامي للمكان، ومحاولة إضفاء طابع تلمودي مزوّر يخدم الأساطير التي تنسجها حول المكان وهويته.