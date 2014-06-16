فاردي :محرز إجتمع بنا وماحدث معه من الماضي

أكد “جيمي فاردي” بأن الأمور عادت لنصابها مع الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد المشاكل التي حدثت له في الميركاتو الشتوي.

وصرح هداف “ليستر سيتي” لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا :”ما حدث حدث، وأصبح من الماضي، لقد وصل عرض لرياض وتم رفضه”.

وأضاف :”أنا أتفهم حسرته، ومن جهتنا لم نبقى مكتوفي الأيدي خلال فترة غيابه، وعند عودته قام بشرح ماوقع معه للجميع”.

وختم :”لقد قام بعقد إجتماع معنا نحن اللاعبين داخل غرف حفظ الملابس، والأمور عادت لمجراها الطبيعي، ونسعى لإنهاء الموسم بقوة”.