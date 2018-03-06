محرز: “نعم.. قلت لعائلتي أنني اعتزلت” !

عاد رياض محرز للحديث عن قرصنة حسابه الرسمي عبر “الفايسبوك” وأكد أن من قام به شخص ليس لديه أي شيء في حياته لكي يفعله.

وقال محرز في تصريح لقناة “سكاي سبورتس“: “أحد الأشخاص قرصن حسابي وكتب تلك الأشياء”.

وأضاف: “لم أكن منزعجا، لأن ذلك الشخص ليس لديه أي شيء يفعله في حياته، وهذا الأمر لن يؤثر في”.

وتابع: “أعتقد أن الجميع عرف أن الأمر مجرد “قرصنة” لا أكثر ولا أقل”.

وأردف قائلا: “وصلتني العديد من الرسائل والإتصالات، ومازحت عائلتي وأصدقائي وقلت لهم نعم هذا صحيح.. اعتزلت” !

وختم كلامه: “لم أتحدث عن هذه القضية لأن الأمر لا يستحق، لقد حدث وانتهى الأمر علينا المرور قدما”.