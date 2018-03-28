بونجاح يُضيف ثنائية إلى رصيده

سحق نادي السد ضيفه الخريطيات بنتيجة (9-1) مساء السبت، في ختام فعاليات الدوري القطري للنجوم، مع تكفل الدولي الجزائري بغداد بونجاح بتوقيع ثنائية

وافتتح بونجاح باب التسجيل بعد مرور 20 دقيقة إثر انفراده بالحارس، ثم أضاف الهدف الثاني الشخصي له والرابع للسد في حدود (د43) عبر عمل فردي جميل، كما وقع مواطنه يوغرطة حمرون اسمه على سجل الهدافين، بعدما تمكن من ترجمة ركلة جزاء إلى تاسع أهداف السد في (د84).

وختم بونجاح موسمه في دوري النجوم بحصيلة 16 هدفا، رغم مشاركته في عدد قليل من المباريات، علما أنه سجل في جميع المباريات التي شارك فيها، بينما يمتلك حتى الآن في المجموع 26 هدفا، بينها 7 في رابطة أبطال آسيا وثلاثية وقعها في كأس السوبر.