بطل العالم السابق ينصح غلام برفض عرض اليونايتد

كشفت إذاعة "أر.أم.سي" الفرنسية عن استعداد نادي مانشستر يونايتد، تقديم عرض بقيمة 30 مليون أورو، على أمل الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري فوزي غلام من نابولي خلال الصائفة المقبلة، غير أن الدولي الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، يرى بأن هذه القيمة لا تليق بالإمكانيات التي يتمتع بها خريج مدرسة سانت إيتيان، مشيرا إلى أنها أرخص كثيرا من لاعبين لا يقلون مستوى عنه، على رأسهم المدافع الدولي الفرنسي بينجامان ماندي المنتقل الصائفة الفارطة من موناكو إلى مانشستر سيتي بأكثر من 50 مليونا، فقال بطل العالم سنة 1998 في تصريحات لإذاعة "أر.أم.سي": "غلام بـ 30 مليون أورو؟ أجده غير مبالغ فيه وسعر معقول جدا حينما تشاهد سعر ماندي وأسعار المدافعين الآخرين، أحب كثيرا هذا اللاعب".