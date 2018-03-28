سوداني يُواصل تعزيز أرقامه مع فريق دينامو

أضاف الدولي الجزائري العربي هلال سوداني هدفا آخرا إلى رصيده مع دينامو زغرب في الدوري الكرواتي، عقب الإطاحة مساء الأحد بـ إسترا 1961، ليصل إلى 14 هدفا في مجموع أهدافه هذا الموسم، وتمكن سوداني من قيادة دينامو للفوز برباعية نظيفة على حساب إسترا، حيث وقع الهدف الأول ثم قدم تمريرتين حاسمتين في لقطتي الهدفين الثالث والرابع، وبالتالي فإن ابن مدينة الشلف وصل إلى مجموع أهداف يبلغ 82 هدفا بقميص دينامو الذي يحمله منذ صائفة 2013، مع تمكنه من صناعة أكثر من 50 هدفا بين تمريرات حاسمة وتسبب في ركلات جزاء تُرجمت لأهداف، علما أن الدولي الجزائري وصل إلى 187 مباراة بألوان النادي الكرواتي العريق.