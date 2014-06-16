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حني يمنح تمريرة على طبق ويُتابع التأكيد في روسيا

  10 أفريل 2018 - 16:21   قرئ 25 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
حني يمنح تمريرة على طبق ويُتابع التأكيد في روسيا

عاد الدولي الجزائري سفيان حني إلى التشكيلة الأساسية لناديه سبارتاك موسكو الذي حل ضيفا على أنجي ماخاشكالا عشية الأحد، برسم الجولة 25 من الدوري الروسي، وعرفت بداية المواجهة تقديم لاعب المنتخب الوطني تمريرة حاسمة على طبق، جاء منها هدف السبق لصالح الفريق الزائر، حيث وجد حني نفسه أمام المرمى، لكنه فضل منح الكرة إلى زميله الهولندي كوينسي بروميس الذي أسكن الكرة الشباك في (د10). وتابع قائد أندرلخت السابق تأكيد إمكانياته في روسيا، بعدما سجل قبل فترة قصيرة أول أهدافه في شباك روبين كازان

 

 

 

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