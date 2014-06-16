هذا ما قاله سوداني في رده على تعرضه للعنصرية في كرواتيا

نشر نجم المنتخب الوطني العربي هلال سوداني بيان عبر حسابه في "إنستاغرام" قال فيه كرد عل الإهانات العنصرية التي تعرض لها من طرف المحضر البدني للفريق المُضيف

"رغم أن وسائل الإعلام كانت تبحث عني طيلة الأسبوع، إلا أنني لم أرغب في الرد. ما حدث دفعته عميقا إلى داخلي.

لدّي صورة رائعة واستمتعت مع الأطفال في الملعب وزيارة المعجبين. قد يتساءل الكثيرون لكنني أحب القدوم إلى هنا. أحب مزاجي وفخور بحب الناس لي، أنا لا أغضب بسبب بعض الإهانة لأن الجميع يقاتلون لأجل أنفسهم.

لم أكن أرغب في الرد على إهانة السيد "براداسيتش" والتي بدأت منذ تسجيل الهدف الأول، تحمس مع لاعبي سيباليا واغتنم الفرصة للقيام بترسانة من الإهانات، لم أكن أنظر ورائي، كانوا يشتمونني من مقاعد البدلاء وسيما مساعد المدرب توميتش. لكنني يُمكن أن أغفر لهم لأنها كانت في غمرة المعركة، نحن نناضل لأجل التتويج باللقب وهم لأجل البقاء.

كل ما حدث في المباراة تم تدوينه في تقرير المحافظ، لن أنفق أي كلمة على ذلك السيد "براداسيتش"، إنه لا يستحق الذكر بصراحة. لا يُهمني إن كان سيتلقى غرامة مالية أم لا، لأنه سيوصف بالعنصري في 2018 في وقت العالم بأكمله يحارب ضد العنصرية ولقد أظهر معدنه الحقيقي.أود إغتنام الفرصة لأجل شكر جميع الأشخاص التي دعموني بعد المباراة، إلى كل ناس دينامو الذين وقفوا بجانبي، زملائي في الفريق والإدارة.

شكرا إلى جماهير سيباليا الذين كان دعمهم لي كافيا لجعل "براداسيتش" متواضعا، من المقرر أن نلعب مباراة أخرى في "فينكوفسي" وهي مدينة أتطلع إليها كثيرا، في المباراة النهائية يوم 23 ماي"