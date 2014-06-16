مـحرز يسقط من حسابات غوارديولا

كشف صحفي إنجليزي يعمل مع شبكة "Goal" عن عدم اعتبار نجم ليستر سيتي كأولوية بالنسبة لنادي مانشستر سيتي الذي سعى بقوة إلى ضمه خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، وحسب الصحفي سام لي، فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يستهدف التعاقد مع لاعبين فقط خلال الصائفة القادمة، بينهما لاعب الوسط الإيطالي ذو الأصول البرازيلية جورجينيو نجم نابولي، في وقت لم يتحدد فيه بعد اسم اللاعب الثاني، ولو أن "السيتيزن" حسب موقع "Goal" على استعداد للتعاقد مع النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان أو البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، إذا سنحت الفرصة، ليأتي محرز كخيار ثالث بعدهما، ولكن تبقى مثل هذه الأخبار مجرد إشاعات، في انتظار اتضاح الرؤية مع نهاية الموسم.