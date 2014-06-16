بودبوز ضمن اهتمامات ناد معروف في "الليغا"

كشف موقع "إل غول ديجيتال" الإسباني، عن وجود الدولي الجزائري رياض بودبوز، ضمن اهتمامات نادي فياريال، إذ يستهدف هذا الأخير تدعيم صفوفه ببعض العناصر الجديدة تحسبا لمشاركة الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل

ويعود اهتمام نادي "الغواصات الصفراء" بصانع ألعاب ريال بيتيس، إلى رغبته في إيجاد بديل للرحيل المحتمل لنجمه سامو كاستييخو المطلوب من عدة أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي، حيث وضع اسم بودبوز إلى جانب جيرارد ديولوفو، في الوقت الذي بدأ فيه نجم مونبوليي السابق في الظهور بمستوياته المعروفة خلال الفترة الأخيرة فقط، بعدما احتاج للعديد من الأسابيع لأجل التأقلم مع أجواء "الليغا"، وهو الذي التحق كذلك بصفوف ريال بيتيس مُصابا ولم يخض فترة التحضيرات كاملة. علما أن فياريال من الأندية المعروفة في السنوات الأخيرة في الدوري الإسباني واعتاد حتى على المشاركة في رابطة أبطال أوروبا.