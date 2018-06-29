نابولي يكشف عن الحالة الصحية لـ غلام

أوضح نادي نابولي في بيان عبر موقعه الالكتروني الرسمي، سبب تنقل الدولي الجزائري فوزي غلام إلى عيادة "فيلا ستيوارت" بالعاصمة الإيطالية روما، حيث أشار نادي الجنوب، إلى أن مدافع المنتخب الوطني سيخضع إلى تدخل خفيف يوم الأربعاء، حتى ينزع السلك المعدني الذي استعمل في العملية الجراحية الأخيرة على مستوى رضفة عظمة رأس الركبة، لأجل ألا يُعيق ذلك اللاعب خلال التحضيرات التي يُوشك على الانطلاق فيها مع فريقه، ورافق غلام، الدكتور دي نيكولا طبيب نادي نابولي، في الوقت الذي سيتكفل البروفيسور باولو مارياني بإجراء هذه العملية الخفيفة. وبالتالي جاء هذا البيان ليُزيل كل المخاوف بشأن الحالة الصحية للدولي الجزائري، بعدما تحدثت عدة تقارير في الأيام الماضية، عن تورم تعرض له غلام على مستوى إصابته الأخيرة في الرضفة.