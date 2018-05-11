إصابة اللاّعب محرز على مستوى الكاحل

تعرض اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى إصابة على مستوى الكاحل ،خلال المواجهة الودية جمعت فريقه "مانشيستر سيتي" مقابل " بايرن ميونخ"الالماني ، مساء أمس السبت التي فاز بها الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير.

وينتظر بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي نتيجة الفحوصات الطبية لمعرفة مدى خطورة إصابة رياض محرز التي تعرض لها في الكاحل.وقال غوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لا أعلم مدى خطورة الإصابة فلم أكن في غرفة خلع الملابس وقتها، الإصابة في الكاحل ولكن علينا الانتظار فقد تكون طفيفة".وتابع قائلا: "هناك بعض الأشياء التي تقلقني على رأسها للاعبين المصابين والذين لم يتواجدوا هنا بعد ولكنني راضٍ عن المجموعة التي أمتلكها الآن".محرز كان قد انتقل لمانشستر سيتي الصيف الحالي قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني كأعلى صفقة في تاريخ النادي.