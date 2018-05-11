اللاعب بهلولي يلتحق رسميا بأحد نوادي إيطاليا

تعاقد نادي سامبدوريا الايطالي مع اللاعب الجزائري لفريق ليون الفرنسي محمد بهلولي بموجب عقد يمتد لخمسة أعوام، في سبيل تعزيز صفوف الفريق بالمرحلة المقبلة

وقال النادي الايطالي عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن بهلولي سينضم رسميا إلى صفوف الفريق، في أول عقد احترافي له مع سامبدوريا وكان بهلولي (18عاما)، محط اهتمام العديد من الأندية، على غرار ليفربول الإنكليزي، غير أنه فضل خوض تجربة في بطولة الدوري الإيطالي، على عكس شقيقه فارس الذي يواصل مشواره في بطولة الدوري الفرنسي