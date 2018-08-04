رشيد غزال رسميا في ليستر سيتي

شريط الاخبار
الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها 150 ألف بناية مهددة بالفيضانات والحكومة مجبرة على إنجاز سدود الرئيس الفنزويلي مادورو ينجو من محاولة اغتيال ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست تسوية وضعية المواطنين من صف 2008 تجاه الخدمة الوطنية وكالات سياحية تبيع الوهم للسياح الجزائريين وتحتال عليهم! المتخوفون من العهدة الخامسة متيقنون من فوز بوتفليقة الحكومة تأمر بتسوية جميع ملفات العقار الفلاحي قبل نهاية 2018 توقيف شخصين بالحراشيروجانالمهلوسات بعد اقتنائها بوصفات مزورة ميهوبي يندد بمنع الحفلات الفنية ويؤكد حرص الحكومة على التصدي للخطاب المتطرف رئاسة الجمهورية تخصص مبلغ 1.5 مليار دولار لتمديد خطوط نقل الميترو تدوين الشكاوى لمحاربة الابتزاز والرشوة وسرقة الأمتعة ابراهيم غالي يعبر عن ارتياحه لقرارات المحكمة الأوروبية مساجين يخططون لاقتراف جرائم أخرى داخل السجن بمجرد استنفاد العقوبة الأساتذة الجدد يخضعون لدورة تكوينية لمدة أسبوعين تدشين وحدة للعلاج بوزقان بتيزي وزو 45 مليار سنتيم لإنهاء ازمة العطش في بلدية معاثقة بتيزي وزو الفاف تحدد يوم 5 ماي موعدا لنهاية الموسم الجديد "أبوس" تهدد بالدخول في حملة لمقاطعة شراء اللحوم البيضاء غياب النظافة وراء انتشار الحمى القلاعية أسعار النفط تتراجع إلى 73.21 دولارا للبرميل بوتفليقة يأمر بإعادة النظر في الميزانية المخصصة لمشروع ميناء شرشال بوعيش يستنجد بنجل آيت احمد "الإيمو" أحسن وسيلة لتواصل عائلات الحجاج بذويهم في السعودية "العميد" يطير إلى البحرين وعينه على خطف أول فوز في الموسم الكشف عن نتائج توجيهات الطلبة الجدد بعد غد الجيش يحاصر اثنين من أقرب أمراء زعيم القاعدة "دروكدال" بسكيكدة بلماضي يرفع التحدي ويراهن على كان 2019 و2021 سياسيون يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية الرئاسيات إيطاليا تُغري الدول المغاربية بمليار أورو لتسريع ترحيل "الحراقة" لهبيري ينهي مهام رئيس مصلحة حماية الشخصيات الـ"في أي بي" حرائق الغابات تأرق السلطات و5 أرتال متنقلة لتفادي الخسائر خبراء يرافعون للتصدي للأمراض الجنسية المتنقلة وفيروس السيدا بلماضي يرتدي عباءة المنقذ ويقسم الجزائريين الداخلية تستنفر إطاراتها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل "6 ملايين أضحية في متناول الجزائريين هذا العيد" الجزائر تشتري 360 ألف طن من القمح أسعار النفط تستقر عند 73.40 دولارا للبرميل انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال جويلية المنصرم
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. أخبار المحترفين
  4. رشيد غزال رسميا في ليستر سيتي

رشيد غزال رسميا في ليستر سيتي

  06 أوت 2018 - 11:00   قرئ 47 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
رشيد غزال رسميا في ليستر سيتي

انضم اللاعب الدولي الجزائري لنادي موناكو  (الرابطة الأولى الفرنسية)، رشيد غزال، إلى نادي ليستر سيتي (البطولة  الإنجليزية)، بعقد يمتد لأربع سنوات، حسبما أفاد به اليوم الأحد الموقع الرسمي  لنادي موناكو.

وسيلعب غزال (26 عاما)، تحت إشراف المدرب الفرنسي كلود بويل في ليستر سيتي، والتحق متوسط الميدان إلى موناكو في صائفة 2017 قادما من نادي ليون بعقد  مدته أربعة مواسم لكنه لم يبرز. فخلال الموسم الفارط، سجل غزال هدفين في 35  مقابلة في كل المنافسات.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في الانتقالات، فإن قيمة الصفقة تتراوح بين 10 و15 مليون أورو. ولم يحمل غزال ألوان المنتخب الجزائري منذ السابع من شهر أكتوبر 2017 عندما واجه ''الخضر'' مضيفهم المنتخب الكاميروني (خسارة 2-0) ضمن تصفيات مونديال 2018 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار المحترفين

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات