رشيد غزال رسميا في ليستر سيتي

انضم اللاعب الدولي الجزائري لنادي موناكو (الرابطة الأولى الفرنسية)، رشيد غزال، إلى نادي ليستر سيتي (البطولة الإنجليزية)، بعقد يمتد لأربع سنوات، حسبما أفاد به اليوم الأحد الموقع الرسمي لنادي موناكو.

وسيلعب غزال (26 عاما)، تحت إشراف المدرب الفرنسي كلود بويل في ليستر سيتي، والتحق متوسط الميدان إلى موناكو في صائفة 2017 قادما من نادي ليون بعقد مدته أربعة مواسم لكنه لم يبرز. فخلال الموسم الفارط، سجل غزال هدفين في 35 مقابلة في كل المنافسات.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في الانتقالات، فإن قيمة الصفقة تتراوح بين 10 و15 مليون أورو. ولم يحمل غزال ألوان المنتخب الجزائري منذ السابع من شهر أكتوبر 2017 عندما واجه ''الخضر'' مضيفهم المنتخب الكاميروني (خسارة 2-0) ضمن تصفيات مونديال 2018