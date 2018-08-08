“غوارديولا” يُثني على “محرز” ويُحفزه قبل بداية “البريميرليغ” !

أشاد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” بلاعبه رياض محرز وأكد أنه قادر على تقديم موسم مثالي مع الفريق الإنجليزي لكنه بحاجة لبعض الوقت للتأقلم.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: ” مع إنضمام محرز سنحظى بمنافسة جيدة بين مهاجمي ولاعبي الأجنحة في الفريق”.

وأضاف: “محرز يعرف كل شيء عن الدوري الإنجليزي، يحتاج بعض الوقت للتأقلم وأعتقد أنه سيقدم موسم جيد”.

وختم كلامه: “أنا متأكد أنه سيفهم جيدا طريقة لعب الفريق وسيدخل في المنظومة”.