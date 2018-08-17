أكدن أن اتحادية اللعبة تدعم الفاشل وتكسر الناجح

بطلات الكاراتي يعلن اعتزالهن اللعب دوليا

قررت بطلة العالم في "الكاراتي"، تخصص كاتا كاميليا حاج سعيد، اعتزالها وفريقها دوليا، بسبب التهميش الذي عانين منه، من قبل الاتحادية الجزائرية للعبة وإقصائهن من المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقررة نهاية الشهر الجاري برواندا.

أعلنت لاعبة المنتخب الوطني الجزائري للكاراتي، كاميليا حاج سعيد، في فيديو جديد نشرته على موقع التواصل الاجتماعي اعتزالها من المنتخب، بعد الفضيحة المدوية التي فجرتها رفقة زميلاتها، بسبب تهميشهن من قبل الاتحادية الجزائرية للعبة، التي فضلت الاعتماد على الفريق الثاني خلال البطولة الإفريقية التي ستجرى بداية من 31 أوت الجاري برواندا، وأكدت كاميليا أن قرارهن الإعتزال ليس من منطلق ضعف، مضيفة أن طريقة تعامل الاتحادية الجزائرية للكاراتي معهن لا تليق بالسمعة العالمية التي اكتسبناه بنيلهن لعدة ألقاب عالمية كفريق، وجددت اللاعبة هجومها على هيئة سليماني مسدوي قائلة في هذا الصدد "الاتحادية تجاهلتنا وحطمت أحلامنا وأحلام الرياضيين، كيف يعقل أنها تشجع الثاني والثالث وتهمش صاحب المرتبة الأولى؟"، واضافت "في الحقيقة الإتحادية تدعم الفاشل وتكسر الناجح"، مبرزة في تصريحاتها أن "الطاقم الفني للمنتخب وهمي، كل ما في الأمر أن المنتخب يمتلك مدربة واحدة، فضلت اختيار رياضييها في فريقها للمشاركة في البطولة بغض النظر عن نتائجهم".

ل ص